Россия высылает американских дипломатов и угрожает санкциями для бизнеса

Министр иностранных дел Российской Федерации заявил, что Россия зеркально ответит на высылку из США десяти российских дипломатов . Накануне такое решение принял Белый дом.

"Десять дипломатов были включены в список, который нам был передан, с просьбой, чтобы они уехали из США. Мы ответим на эту меру зеркально. Предложим тоже десяти дипломатам США в РФ покинуть нашу страну", - заявил он.

При этом Лавров подчеркнул, что РФ может принять болезненные меры для американского бизнеса, однако пока будет держать их про запас.

"У нас тоже есть возможности принять болезненные меры для американского бизнеса. Мы их будем держать про запас", - сказал он.

В частности, РФ может прекратить деятельность американских фондов, которые, по мнению Кремля, вмешиваются в российскую внешнюю политику.

"Мы будем ограничивать и прекращать деятельность на нашей территории американских фондов, американских неправительственных организаций, которые, не скрывая, напрямую вмешиваются в нашу внутриполитическую жизнь", - заявил глава российского МИДа.