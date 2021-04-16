ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

У Путина резко отреагировали на новые санкции США: будет принцип взаимности

Новина українською → Москва, Пятница 16 апреля 2021 13:18
У Путина резко отреагировали на новые санкции США: будет принцип взаимности Фото: президент РФ Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Анастасия Рокитна

Точки зрения президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена не совпадают в понимании того, чтобы выстраивать отношения. Новые санкции Америки против РФ назвали неприемлемыми.

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

По его словам, неприемлемым остается санкционное пристрастие США. Песков заявил, что сроки возвращения посла России в США зависят от решения Путина.

"Принцип взаимности никто не отменял, но все будет зависеть от решения Путина", - прокомментировал Песков новые санкции США и высылку 10 сотрудников посольства.

Он отметил, что посол сейчас активно работает и с Министерством иностранных дел, и с законодателями, "у него нет дефицита в общении".

Отметим, президент США Джо Байден выдал указ о введении новых санкций против России. Введение ограничений в Белом доме объяснили "вредоносной внешней деятельностью" России.

Напомним, США и ЕС ввели новые санкции против РФ за оккупацию Крыма.

Также США ввели санкции против российских компаний за кибератаки.

Вместе с введением новых санкций США высылают десять российских дипломатов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Владимир Путин Соединенные Штаты Америки Санкции Российская Федерация
NEWS
Зеленский о войсках РФ на границе Украины: хотят, чтобы мы боялись и провоцируют
Зеленский о войсках РФ на границе Украины: хотят, чтобы мы боялись и провоцируют
DAILY
Легалайз или лоббизм. Зачем Кабмин занялся вопросом медицинского каннабиса
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Легалайз или лоббизм. Зачем Кабмин занялся вопросом медицинского каннабиса