Посол США при НАТО заявив про "останній ярд" в завершенні війни в Україні

Виступаючи на заході президентського фонду імені Рональда Рейгана в Каліфорнії він сказав, що сторони конфлікту в Україні знаходяться ближче до мирної угоди, ніж будь-коли раніше.

За його словами, на столі вже є "реальна пропозиція" і переговори підійшли до вирішальної стадії.

"Я думаю, що зараз ми такі близькі, як не були ніколи. Залишилося, по суті, закрити угоду", - заявив Вітакер.

Посол США при НАТО порівняв поточний етап переговорів із фінальними секундами в американському футболі, наголосивши, що найважчий момент - останній крок.

"У футболі останній ярд у червоній зоні - найважчий. Думаю, ця ж ідея застосовна і тут. Останній ярд буде непростим, але маю гарне передчуття", - зазначив він.