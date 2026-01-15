RU

Посол США при НАТО заявил о "последнем ярде" в завершении войны в Украине

Фото: посол США в НАТО Мэтью Уитакер (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Урегулирование войны России против Украины сейчас близко как никогда, однако завершающие шаги для окончания конфликта будут самыми сложными.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил посол США при НАТО Мэттью Уитакер.

Выступая на мероприятии президентского фонда имени Рональда Рейгана в Калифорнии он сказал, что стороны конфликта в Украине находятся ближе к мирному соглашению, чем когда-либо прежде.

По его словам, на столе уже есть "реальное предложение" и переговоры подошли к решающей стадии.

"Я думаю, что сейчас мы так близки, как не были никогда. Осталось, по сути, закрыть сделку", - заявил Уитакер.

Посол США при НАТО сравнил текущий этап переговоров с финальными секундами в американском футболе, подчеркнув, что самый тяжелый момент - последний шаг.

"В футболе последний ярд в красной зоне - самый тяжелый. Думаю, эта же идея применима и здесь. Последний ярд будет непростым, но у меня хорошее предчувствие", - отметил он.

 

Заявления Уитакера

Напомним, неделей ранее, 6 января, в эфире Fox News Мэтью Уитакер выступил с аналогичным заявлением. Тогда он сказал, что мирное соглашение "уже на пороге".

31 декабря посол США при НАТО заявил, что переговоры по завершению российско-украинской войны вступили в критическую фазу.

Перед тем американский дипломат сказал, что урегулировать войну в Украине и достичь там устойчивого мира вполне возможно в течение следующих 90 дней. Администрация президента США Дональда Трампа планирует давить на обе стороны - на Россию и Украину.

