Санкции Трампа лишат Россию возможности финансировать войну, - посол США при НАТО
После 8 августа новые разрушительные пошлины и санкции Дональда Трампа оставят Россию без друзей и торговых партнеров, что не позволит ей в дальнейшем финансировать войну.
Об этом заявил посол США при НАТО Мэттью Уитакер в интервью телеканалу Newsmaх, сообщает РБК-Украина на страницу политика в соцсети Х.
Дипломат подчеркнул, что президент Трамп, "лучше любого разбирается в рычагах влияния".
По его мнению, заявление главы государства о введении "разрушительных" пошлин и санкций против России с 8 августа, "имеет большое значение".
"Ведь как Россия финансирует эту войну? Как она способна платить новобранцу, рядовому в армии, который, вероятнее всего, отправится на фронт и погибнет через две недели после минимальной подготовки? Им приходится платить эквивалент 100 тысяч долларов США за участие в войне", - сказал политик.
Уитакер напомнил, что Россия получает наибольшую прибыль от продажи нефти, которую продает Китаю, Индии и Бразилии. И напомнил, что после вступления в силу ограничений, "эти страны понесут существенные последствия за ведение бизнеса с Россией".
"У России не останется друзей, не останется торговых партнеров. И ее способность финансировать войну прекратится", - подчеркнул посол США при НАТО.
President Trump has pursued peace since day one, but @POTUS’s patience is wearing thin.— U.S. Ambassador to NATO (@USAmbNATO) August 1, 2025
In my interview with @NEWSMAX, I emphasized that ending the Russia-Ukraine war is a top priority as we push for a durable, negotiated settlement. pic.twitter.com/hMG2xS0p8S
Дедлайн Трампа для Кремля
В середине июля Дональд Трамп выразил разочарование массированными обстрелами Россией украинских городов и гражданской инфраструктуры и установил для российского диктатора Владимира Путина дедлайн в 50 дней для достижения мира с Украиной.
В случае отсутствия желания договариваться, глава Белого дома пригрозил ввести санкции против России и стран, закупающих российскую нефть - Китая, Индии и Турции.
Однако 29 июля Трамп неожиданно сократил дедлайн до 10 дней из-за отсутствия прогресса со стороны Кремля - до 8 августа.
В Москве заявили, что продолжат войну против Украины, несмотря на ультиматумы американского лидера. И даже пригрозили отказом продлить с США договор об ограничении ядерных вооружений (СНВ-3).
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ответ на 10-дневный дедлайн заявил, что это "шаг к войне" России с США.
В ответ Трамп посоветовал "следить за словами" и приказал развернуть две атомные подводные лодки неподалеку от российского побережья.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.