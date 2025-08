Санкции Трампа лишат Россию возможности финансировать войну, - посол США при НАТО

Дипломат подчеркнул, что президент Трамп, "лучше любого разбирается в рычагах влияния".

По его мнению, заявление главы государства о введении "разрушительных" пошлин и санкций против России с 8 августа, "имеет большое значение".

"Ведь как Россия финансирует эту войну? Как она способна платить новобранцу, рядовому в армии, который, вероятнее всего, отправится на фронт и погибнет через две недели после минимальной подготовки? Им приходится платить эквивалент 100 тысяч долларов США за участие в войне", - сказал политик.

Уитакер напомнил, что Россия получает наибольшую прибыль от продажи нефти, которую продает Китаю, Индии и Бразилии. И напомнил, что после вступления в силу ограничений, "эти страны понесут существенные последствия за ведение бизнеса с Россией".

"У России не останется друзей, не останется торговых партнеров. И ее способность финансировать войну прекратится", - подчеркнул посол США при НАТО.

