ua en ru
Пт, 01 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Дональд Трамп Війна в Україні НАБУ і САП
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Трамп перекидає два атомні підводні човни через ядерні погрози Медведєва

Вашингтон, П'ятниця 01 серпня 2025 20:17
UA EN RU
Трамп перекидає два атомні підводні човни через ядерні погрози Медведєва Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент США Дональд Трамп віддав наказ перекинути два атомні підводні човни через погрози одіозного заступника голови Радбезу РФ Дмитра Медведєва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на американського лідера в Truth Social.

Він зазначив, що погрози Медведєва є "вкрай провокаційними".

"Я наказав розмістити два ядерні підводні човни у відповідних регіонах про всяк випадок, якщо ці дурні та підбурювальні заяви виявляться чимось більшим, ніж просто словами. Слова дуже важливі і часто можуть призвести до ненавмисних наслідків, сподіваюся, це не буде одним із таких випадків", - підкреслив Трамп.

Погрози Медведєва

Нагадаємо, раніше заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв вкрай різко відреагував на ультиматум президента США Дональда Трампа для РФ щодо вторинних тарифів.

Зокрема, одіозний політик запевнив, що кожен ультиматум американського лідера - "це крок до війни" Росії зі США.

У відповідь Трамп підкреслив, що Медведєву потрібно стежити за словами, оскільки він "вступає на дуже небезпечну територію".

Зі свого боку держсекретар США Марко Рубіо звернув увагу, що ядерна війна між США і Росією - це "незбагненна річ". При цьому без використання "ядерки" у Росії немає жодних шансів проти США.

Голова Держдепу також звернув увагу, що росіяни "не дуже добре володіють звичайною зброєю".

Читайте РБК-Україна в Google News
Дмитро Медведєв Російська Федерація Сполучені Штати Америки Дональд Трамп Війна в Україні
Новини
Трамп нарахував втрати Росії на війні в 14 разів вищими за українські: які цифри
Трамп нарахував втрати Росії на війні в 14 разів вищими за українські: які цифри
Аналітика
Холодний душ для президента: як скандал із НАБУ і САП вдарив по Зеленському
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Холодний душ для президента: як скандал із НАБУ і САП вдарив по Зеленському