Трамп перекидає два атомні підводні човни через ядерні погрози Медведєва

Президент США Дональд Трамп віддав наказ перекинути два атомні підводні човни через погрози одіозного заступника голови Радбезу РФ Дмитра Медведєва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на американського лідера в Truth Social .

" Я наказав розмістити два ядерні підводні човни у відповідних регіонах про всяк випадок, якщо ці дурні та підбурювальні заяви виявляться чимось більшим, ніж просто словами . Слова дуже важливі і часто можуть призвести до ненавмисних наслідків, сподіваюся, це не буде одним із таких випадків", - підкреслив Трамп.

Він зазначив, що погрози Медведєва є "вкрай провокаційними".

Погрози Медведєва

Нагадаємо, раніше заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв вкрай різко відреагував на ультиматум президента США Дональда Трампа для РФ щодо вторинних тарифів.

Зокрема, одіозний політик запевнив, що кожен ультиматум американського лідера - "це крок до війни" Росії зі США.

У відповідь Трамп підкреслив, що Медведєву потрібно стежити за словами, оскільки він "вступає на дуже небезпечну територію".

Зі свого боку держсекретар США Марко Рубіо звернув увагу, що ядерна війна між США і Росією - це "незбагненна річ". При цьому без використання "ядерки" у Росії немає жодних шансів проти США.

Голова Держдепу також звернув увагу, що росіяни "не дуже добре володіють звичайною зброєю".