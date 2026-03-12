ua en ru
Посол США про можливу підтримку Ірану з РФ: навіть, якщо так, це не допомагає

23:01 12.03.2026 Чт
1 хв
У Вашингтоні переконані, що Іран все одно зазнає поразки
aimg Марія Науменко
Посол США про можливу підтримку Ірану з РФ: навіть, якщо так, це не допомагає Фото: посол США в НАТО Метью Вітакер (Getty Images)

Посол США при НАТО Меттью Вітакер заявив, що наразі немає публічних ознак участі Росії у війні на боці Ірану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар Вітакера в етері Fox News.

Читайте також: Удар по військовій базі Італії в Іраку: Британія побачила "руку Кремля"

"Немає жодних ознак, про які ми могли б публічно говорити, що росіяни беруть участь разом з іранцями", - наголосив посол.

За його словами, спецпосланець президента США Стів Віткофф повідомляв, що Росія запевнила американську сторону у своїй непричетності.

Водночас Вітакер наголосив, що навіть у разі підтримки Росією Ірану це навряд чи змінить ситуацію на полі бою.

"Але навіть якщо це і так, це, безумовно, їм не допомагає, тому що іранці зазнають серйозної поразки", - підсумував він.

Водночас західна розвідка повідомляє про можливу непряму підтримку Ірану з боку Росії.

Москва могла передавати Тегерану тактики застосування ударних дронів, які російська армія використовує під час війни проти України.

Зокрема йдеться про досвід використання безпілотників типу Shahed, які, за словами західних розвідників, змогли несподівано ефективно подолати системи протиповітряної оборони країн Перської затоки.

