Посол США о возможной поддержке Ирана из РФ: даже если так, это не помогает

Посол США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что пока нет публичных признаков участия России в войне на стороне Ирана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий Уитакера в эфире Fox News .

"Нет никаких признаков, о которых мы могли бы публично говорить, что россияне участвуют вместе с иранцами", - подчеркнул посол.

По его словам, спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщал, что Россия заверила американскую сторону в своей непричастности.

В то же время Уитакер подчеркнул, что даже в случае поддержки Россией Ирана это вряд ли изменит ситуацию на поле боя.

"Но даже если это и так, это, безусловно, им не помогает, потому что иранцы потерпят серьезное поражение", - подытожил он.