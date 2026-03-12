Посол США о возможной поддержке Ирана из РФ: даже если так, это не помогает
Посол США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что пока нет публичных признаков участия России в войне на стороне Ирана.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий Уитакера в эфире Fox News.
"Нет никаких признаков, о которых мы могли бы публично говорить, что россияне участвуют вместе с иранцами", - подчеркнул посол.
По его словам, спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщал, что Россия заверила американскую сторону в своей непричастности.
В то же время Уитакер подчеркнул, что даже в случае поддержки Россией Ирана это вряд ли изменит ситуацию на поле боя.
"Но даже если это и так, это, безусловно, им не помогает, потому что иранцы потерпят серьезное поражение", - подытожил он.
В то же время западная разведка сообщает о возможной косвенной поддержке Ирана со стороны России.
Москва могла передавать Тегерану тактики применения ударных дронов, которые российская армия использует во время войны против Украины.
В частности речь идет об опыте использования беспилотников типа Shahed, которые, по словам западных разведчиков, смогли неожиданно эффективно преодолеть системы противовоздушной обороны стран Персидского залива.