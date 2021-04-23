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Посол Швеции в Украине посетил зону ООС

Автор: РБК-Украина

Район проведения операции Объединенных сил (ООС) посетил чрезвычайный и полномочный посол Швеции Тобиас Тиберг. С дипломатом встретился заместитель главнокомандующего ООС Эдуард Москалев.

Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

В ходе визита шведский дипломат посетил контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) "Новотроицкое" на линии разграничения, где ознакомился с его работой. Также послу рассказали текущей ситуации в гуманитарном дорожном коридоре и о дальнейшем карантине оккупантов свободного движения по линии соприкосновения.

В Мариуполе посол Швеции встретился с заместителем главнокомандующего ООС генерал-майором Эдуардом Москалевым. Он рассказал дипломат о ситуации на линии соприкосновения в текущем году.

В конце встречи Тобиас Тиберг заверил, что шведское правительство поддерживает Украину в этой непростой войне, а также поблагодарил украинских военных за создание форпоста перед европейскими странами и успешное сдерживание российской агрессии.

Фото: посол Швеции Тобиас Тиберг в ООС (facebook.com/pressjfo)

Напомним, в интервью РБК-Украина омбудсмен Людмила Денисова отметила, что на Донбассе с 2019 года в 27 раз уменьшилось количество переходов через КПВВ. По ее словам, фактически люди не могут съездить на подконтрольную территорию Украины даже, чтобы получить свою пенсию.

Отметим, ранее украинская разведка сообщила о готовящихся пророссийскими боевиками провокациях на Донбассе в период Пасхальных праздников. Их целью является дать повод России обвинить Украину в геноциде собственного народа и пренебрежении чувствами верующих.

РБК-Украины ранее сообщало, что на Донбассе за прошедшие сутки, 22 апреля, вооруженные формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов один украинский военный погиб.

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