В ООС предупредили о подготовке боевиками провокаций на Донбассе на Пасху

Российско-оккупационные войска планируют на Донбассе ряд провокаций на Пасхальные праздники с применением оружия и военной техники. Их целью является дать повод России обвинить Украину в геноциде собственного народа и пренебрежении чувствами верующих.

По информации спецслужбы ООС, для провокаций пророссийские боевики планируют использовать оружие и военную технику маскировкой типа "пиксель". Провокации на линии разграничения будут направлены на разрушение оборонительных рубежей на передовой и нанесение потерь украинским военным. При этом не исключается возможность жертв среди мирного населения.

Установлено, что одна из таких провокаций должна состояться в Дебальцевском направлении. Для ее реализации планируется привлечение наемников "Союза добровольцев Донбасса", которые получили соответствующее указание от своих российских кураторов.

"Это позволит России обвинить Украину в пренебрежении нравственными, религиозными принципами и геноцидом собственного народа, а также ввести в Украину регулярные войска РФ", - подчеркивается в сообщении.