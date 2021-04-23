В ООС предупредили о подготовке боевиками провокаций на Донбассе на Пасху
Российско-оккупационные войска планируют на Донбассе ряд провокаций на Пасхальные праздники с применением оружия и военной техники. Их целью является дать повод России обвинить Украину в геноциде собственного народа и пренебрежении чувствами верующих.
Об этом сообщила пресс-служба штаба операций Объединенных сил (ООС).
По информации спецслужбы ООС, для провокаций пророссийские боевики планируют использовать оружие и военную технику маскировкой типа "пиксель". Провокации на линии разграничения будут направлены на разрушение оборонительных рубежей на передовой и нанесение потерь украинским военным. При этом не исключается возможность жертв среди мирного населения.
Установлено, что одна из таких провокаций должна состояться в Дебальцевском направлении. Для ее реализации планируется привлечение наемников "Союза добровольцев Донбасса", которые получили соответствующее указание от своих российских кураторов.
"Это позволит России обвинить Украину в пренебрежении нравственными, религиозными принципами и геноцидом собственного народа, а также ввести в Украину регулярные войска РФ", - подчеркивается в сообщении.
Напомним, на Донбассе за прошедшие сутки, 22 апреля, вооруженные формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов один украинский военный погиб.
Ранее стало известно имя погибшего вчера на Донбассе военного.
Также РБК-Украина писало, что мониторинговая миссия ОБСЕ на Донбассе сообщила, что боевики разместили реактивные системы залпового огня "Град" с нарушением линии отвода.