ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В ООС предупредили о подготовке боевиками провокаций на Донбассе на Пасху

Новина українською → Донбасс, Пятница 23 апреля 2021 15:16
В ООС предупредили о подготовке боевиками провокаций на Донбассе на Пасху Фото: украинский военный на передовой (РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: РБК-Украина

Российско-оккупационные войска планируют на Донбассе ряд провокаций на Пасхальные праздники с применением оружия и военной техники. Их целью является дать повод России обвинить Украину в геноциде собственного народа и пренебрежении чувствами верующих.

Об этом сообщила пресс-служба штаба операций Объединенных сил (ООС).

По информации спецслужбы ООС, для провокаций пророссийские боевики планируют использовать оружие и военную технику маскировкой типа "пиксель". Провокации на линии разграничения будут направлены на разрушение оборонительных рубежей на передовой и нанесение потерь украинским военным. При этом не исключается возможность жертв среди мирного населения.

Установлено, что одна из таких провокаций должна состояться в Дебальцевском направлении. Для ее реализации планируется привлечение наемников "Союза добровольцев Донбасса", которые получили соответствующее указание от своих российских кураторов.

"Это позволит России обвинить Украину в пренебрежении нравственными, религиозными принципами и геноцидом собственного народа, а также ввести в Украину регулярные войска РФ", - подчеркивается в сообщении.

Напомним, на Донбассе за прошедшие сутки, 22 апреля, вооруженные формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов один украинский военный погиб.

Ранее стало известно имя погибшего вчера на Донбассе военного.

Также РБК-Украина писало, что мониторинговая миссия ОБСЕ на Донбассе сообщила, что боевики разместили реактивные системы залпового огня "Град" с нарушением линии отвода.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Происшествия Донбасс провокации ООС
NEWS
Боевики на Пасху запланировали теракт в церкви, - разведка
Боевики на Пасху запланировали теракт в церкви, - разведка
DAILY
Легкая мишень: почему в Украине стало больше преступлений против детей
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Легкая мишень: почему в Украине стало больше преступлений против детей