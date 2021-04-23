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Обострение на Донбассе: боевики 17 раз обстреливали позиции ООС

Новина українською → Донбасс, Пятница 23 апреля 2021 08:37
Обострение на Донбассе: боевики 17 раз обстреливали позиции ООС Фото: в результате обстрелов один украинский военный погиб (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: Игорь Литвиненко

На Донбассе за прошедшие сутки, 22 апреля, вооруженные формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов один украинский военный погиб.

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Так, противники открывал огонь из минометов 82-го и 120-го калибров вблизи Южного и Зайцево, а у Красногоровки - еще и из станковых противотанковых гранатометов. Недалеко от Шумов враг совершил обстрел из противотанкового ракетного комплекса и минометов 120-го калибра. Возле Песков, Золотое-4, Водяное и Павлополя боевики обстреливали позиции ООС из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В пригороде Майорского враг применил противотанковый ракетный комплекс, станковые противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

"В результате обстрела вооруженными формированиями Российской Федерации позиций наших подразделений один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил осколочное ранение несовместимо с жизнью", - сообщили в штабе.

Также вчера украинские военные зафиксировали два пролета вражеских беспилотников "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. Они были вовремя подавлены средствами РЭБ.

С начала текущих суток боевики еще трижды обстреляли позиции украинских военных. В частности, вели огонь вблизи Новоселовки и Авдеевки из минометов 120-го калибра, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Потерь с начала суток среди украинских военных нет.

Ранее стало известно имя погибшего вчера на Донбассе военного.

Также РБК-Украина писало, что мониторинговая миссия ОБСЕ на Донбассе сообщила, что боевики разместили реактивные системы залпового огня "Град" с нарушением линии отвода.

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