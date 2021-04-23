Боевики 10 раз обстреляли позиции на Донбассе: потерь среди украинских военных нет
В пятницу, 23 апреля, на Донбассе зафиксировано 10 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. В результате вражеского обстрела ни один украинский военный не пострадал.
Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.
Вражеские обстрелы были зафиксированы в районе населенных пунктов Новоселовка, Новгородское, Шумы. Российско-оккупационные войска открывали огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Возле Авдеевки, Пески и Марьинки, огонь велся из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Кроме того, возле поселка Новгородское боевики осуществили дистанционное минирование с помощью ручных гранатометов минами ПОМ-2.
В районе населенного пункта Пивденне противник обстрелял позиции украинских военных их противотанкового ракетного комплекса.
В зоне проведения ООС саперные подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) разминировали более 8 гектаров территории и передали на уничтожение 71 взрывоопасный предмет.
Напомним, ранее украинская разведка сообщила о готовящихся пророссийскими боевиками провокациях на Донбассе в период Пасхальных праздников. Их целью является дать повод России обвинить Украину в геноциде собственного народа и пренебрежении чувствами верующих.
Отметим, на Донбассе за прошедшие сутки, 22 апреля, вооруженные формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов один украинский военный погиб.
Ранее стало известно имя погибшего вчера на Донбассе военного.
Также РБК-Украина писало, что мониторинговая миссия ОБСЕ на Донбассе сообщила, что боевики разместили реактивные системы залпового огня "Град" с нарушением линии отвода.