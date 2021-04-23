ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Боевики 10 раз обстреляли позиции на Донбассе: потерь среди украинских военных нет

Новина українською → Донбасс, Пятница 23 апреля 2021 18:08
Боевики 10 раз обстреляли позиции на Донбассе: потерь среди украинских военных нет Фото: украинский военный на передовой (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: РБК-Украина

В пятницу, 23 апреля, на Донбассе зафиксировано 10 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. В результате вражеского обстрела ни один украинский военный не пострадал.

Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.

Вражеские обстрелы были зафиксированы в районе населенных пунктов Новоселовка, Новгородское, Шумы. Российско-оккупационные войска открывали огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Возле Авдеевки, Пески и Марьинки, огонь велся из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Кроме того, возле поселка Новгородское боевики осуществили дистанционное минирование с помощью ручных гранатометов минами ПОМ-2.

В районе населенного пункта Пивденне противник обстрелял позиции украинских военных их противотанкового ракетного комплекса.

В зоне проведения ООС саперные подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) разминировали более 8 гектаров территории и передали на уничтожение 71 взрывоопасный предмет.

Напомним, ранее украинская разведка сообщила о готовящихся пророссийскими боевиками провокациях на Донбассе в период Пасхальных праздников. Их целью является дать повод России обвинить Украину в геноциде собственного народа и пренебрежении чувствами верующих.

Отметим, на Донбассе за прошедшие сутки, 22 апреля, вооруженные формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов один украинский военный погиб.

Ранее стало известно имя погибшего вчера на Донбассе военного.

Также РБК-Украина писало, что мониторинговая миссия ОБСЕ на Донбассе сообщила, что боевики разместили реактивные системы залпового огня "Град" с нарушением линии отвода.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Происшествия Донбасс боевики ООС
NEWS
Боевики на Пасху запланировали теракт в церкви, - разведка
Боевики на Пасху запланировали теракт в церкви, - разведка
DAILY
Легкая мишень: почему в Украине стало больше преступлений против детей
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Легкая мишень: почему в Украине стало больше преступлений против детей