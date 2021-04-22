Трафик через КПВВ на Донбассе уменьшился в 27 раз, - Денисова

На Донбассе с 2019 года в 27 раз уменьшилось количество переходов через контрольные пункты въезда-выезда. По словам уполномоченного Верховной рады по правам человека Людмилы Денисовой, фактически люди не могут съездить на подконтрольную территорию Украины даже, чтобы получить свою пенсию.

Она отметила, что из семи КПВВ на Донбассе работаю лишь два - Станица Луганская в Луганской области и Новотроицкое в Донецкой.

"За последний период времени, как нам говорят пограничники, резко уменьшилось количество людей, которые переходят с одной стороны на другую - в основном для того, чтобы получить лечение, купить лекарства, навестить родственников, получить пенсии или зарегистрировать акты гражданского состояния. Количество переходов через КПВВ уменьшилось в 27 раз по сравнению с 2019-ым", - сообщила Денисова.

Омбудсмен рассказала, что лишь в прошлом году к ней обратились одновременно 1,7 тысячи крымчан, которые не могли въехать на подконтрольную территорию.

"Пришлось решать эти вопросы на личных контактах, в частности, через командующего ООС, когда это касалось Донецкой и Луганской областей. На сегодня это все еще и усугубляется небезопасной ситуацией возле линии соприкосновения. Мы знаем, что постоянно стреляют, подрывают, минируют, сбрасывают с беспилотников гранаты и т.д", - добавила Денисова.