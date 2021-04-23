Посол Швеції в Україні відвідав зону ООС

Район проведення операції Об'єднаних сил (ООС) відвідав надзвичайній і повноважний посол Швеції Тобіас Тіберг. З дипломатом зустрівся заступник головнокомандувача ООС Едуард Москальов.
Про це повідомив прес-центр штабу операції Об'єднаних сил в Facebook.
В ході візиту шведський дипломат відвідав контрольний пункт в'їзду-виїзду (КПВВ) "Новотроїцьке" на лінії розмежування, де ознайомився з його роботою. Також послу розповіли поточної ситуації в гуманітарному дорожньому коридорі і про подальший карантин окупантів вільного руху по лінії зіткнення.
У Маріуполі посол Швеції зустрівся з заступником головнокомандувача ООС генерал-майором Едуардом Москальовим. Він розповів дипломат про ситуацію на лінії зіткнення в поточному році.
В кінці зустрічі Тобіас Тіберг запевнив, що шведський уряд підтримує Україну в цій непростій війні, а також подякував українським військовим за створення форпосту перед європейськими країнами і успішне стримування російської агресії.
Фото: посол Швеції Тобіас Тіберг в ООС (facebook.com/pressjfo)
Нагадаємо, в інтерв'ю РБК-Україна омбудсмен Людмила Денисова зазначила, що на Донбасі з 2019 року в 27 разів зменшилася кількість переходів через КПВВ. За її словами, фактично люди не можуть з'їздити на підконтрольну територію України навіть, щоб отримати свою пенсію.
Відзначимо, раніше українська розвідка повідомила про підготовку проросійськими бойовиками провокації на Донбасі в період Великодніх свят. Їх метою є дати привід Росії звинуватити Україну в геноциді власного народу і нехтуванні почуттями вірян.
РБК-Україна раніше повідомляло, що на Донбасі за минулу добу, 22 квітня, збройні формування Російської Федерації 17 раз порушили режим припинення вогню. В результаті обстрілу один український військовий загинув.