Посол Швеції в Україні відвідав зону ООС

В ході візиту шведський дипломат відвідав контрольний пункт в'їзду-виїзду (КПВВ) "Новотроїцьке" на лінії розмежування, де ознайомився з його роботою. Також послу розповіли поточної ситуації в гуманітарному дорожньому коридорі і про подальший карантин окупантів вільного руху по лінії зіткнення.

У Маріуполі посол Швеції зустрівся з заступником головнокомандувача ООС генерал-майором Едуардом Москальовим. Він розповів дипломат про ситуацію на лінії зіткнення в поточному році.

В кінці зустрічі Тобіас Тіберг запевнив, що шведський уряд підтримує Україну в цій непростій війні, а також подякував українським військовим за створення форпосту перед європейськими країнами і успішне стримування російської агресії.

Фото: посол Швеції Тобіас Тіберг в ООС (facebook.com/pressjfo)