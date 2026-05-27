Посол РФ в ООН очертил условия договоренностей с Украиной (видео)

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя заявил о невозможности мирного соглашения без выполнения ряда ультиматумов Кремля по НАТО и статусу Украины. Кремль настаивает на полном отказе Киева от вступления в Альянс и радикальном изменении внутренней политики.

Москва снова заговорила о так называемых основных причинах конфликта. Российский посол утверждает, что без их решения достичь какого-либо соглашения невозможно. Этот список требований остается неизменным с начала полномасштабного вторжения. Василий Небензя заявил, что переговоры не начнутся до выполнения политических прихотей Кремля. Россия фактически требует капитуляции украинского государства. Дипломат агрессора прямо озвучил претензии к суверенитету Украины. Цитата представителя РФ об основных условиях соглашения: "Членство в НАТО, угроза, которую Украина представляет для России, неонацистская природа режима, преследование русскоязычного населения".