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Посол Польщі: якщо Україна програє, ми будемо змушені вступити в конфлікт

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Неділя 19 березня 2023 21:07
Посол Польщі: якщо Україна програє, ми будемо змушені вступити в конфлікт Фото: посол Польщі у Франції Ян Емерик Рощішевський (wikipedia.org)
Автор: Валерія Поліщук

Якщо Україна програє у війні з Росією, Польща буде змушена вступити в конфлікт.

Про це заявив посол Польщі у Франції Ян Емерік Рощишевський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на WP.

"Тому або Україна сьогодні буде захищати свою незалежність, а якщо вона цього не зробить, то ми будемо змушені втягнутися в цей конфлікт, тому що наші вищі цінності, які є основою нашої цивілізації, перебувають під загрозою, тому у нас не буде вибору", - заявив Рощишевський, коментуючи рішення влади передати Україні МіГ-29.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявляв, що сильна армія необхідна для мирного життя, а поляки мають бути готовими воювати за свою країну.

Крім того, Польща через агресивну політику російського диктатора планує зміцнити свої Збройні сили, щоб Путін не наважився напасти на країну.

Зокрема, Польща запросила США 800 ракет AGM-114R2 Hellfire для покупки. Держдепартамент уже схвалив майбутній продаж.

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