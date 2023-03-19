Посол Польши: если Украина проиграет, мы будем вынуждены вступить в конфликт

Если Украина проиграет в войне с Россией, Польша будет вынуждена вступить в конфликт.

Об этом заявил посол Польши во Франции Ян Эмерик Рощишевский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на WP .

"Поэтому либо Украина сегодня будет защищать свою независимость, а если она этого не сделает, то мы будем вынуждены втянуться в этот конфликт, потому что наши высшие ценности, которые являются основой нашей цивилизации, находятся под угрозой, поэтому у нас не будет выбора", - заявил Рощишевский, комментируя решение властей передать Украине МиГ-29.

Напомним, ранее министр обороны Польши Мариуш Блащак заявлял, что сильная армия необходима для мирной жизни, а поляки должны быть готовы воевать за свою страну.

Кроме того, Польша из-за агрессивной политики российского диктатора планирует укрепить свои Вооруженные силы, чтобы Путин не решился напасть на страну.

В частности, Польша запросила у США 800 ракет AGM-114R2 Hellfire для покупки. Госдепартамент уже одобрил будущую продажу.

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