Держдепартамент США дозволив можливий продаж Польщі ракет Hellfire
Держдепартамент США ухвалив рішення про схвалення можливого військового продажу уряду Польщі ракет AGM-114R2 Hellfire і супутнього обладнання на суму 150 мільйонів доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Агентства зі співробітництва в галузі оборонної безпеки США.
Агентство сьогодні представило необхідну сертифікацію, що повідомляє Конгрес про можливий продаж.
Польща запросила закупити 800 ракет AGM-114R2 Hellfire і чотири навчально-бойових ракети M36 Hellfire для польової авіації (CATM).
Також до запиту включено:
- технічна допомога Управління програми наземних боєприпасів тактичної авіації;
- технічна допомога Управління із забезпечення безпеки;
- технічна допомога Об'єднаної системи ударних боєприпасів;
- засекречені та незасекречені публікації;
- запасні частини;
- ремонт і повернення;
- зберігання;
- та інші супутні елементи логістики та підтримки програми.
"Пропонований продаж сприятиме досягненню цілей зовнішньої політики та національної безпеки США шляхом підвищення безпеки союзника по НАТО, який є силою політичної стабільності та економічного прогресу в Європі", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що Польща має намір використовувати ракети та послуги для модернізації своїх Збройних сил і розширення їхніх можливостей для зміцнення оборони країни і стримування регіональних загроз.
AGM-114 Hellfire
Ракета класу "повітря-земля", розроблена спочатку для боротьби з бронетехнікою, а пізніше - для високоточних ударів по інших типах цілей, особливо по цінних об'єктах.
Ракета має здатність наносити точні удари по декількох цілях і може запускатися з різних повітряних, морських і наземних платформ, включно з MQ-1 Predator і MQ-9 Reaper.
Фото: AGM-114 Hellfire (wikipedia.org)
Нагадаємо, раніше The Telegraph повідомляв, що Польща розпочинає найбільшу за останні 50 років кампанію з переозброєння у відповідь на зростаючу загрозу з боку Росії.
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