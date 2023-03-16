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Держдепартамент США дозволив можливий продаж Польщі ракет Hellfire

Новость на русском →
Четвер 16 березня 2023 22:22
Держдепартамент США дозволив можливий продаж Польщі ракет Hellfire Фото: Держдепартамент США дозволив можливий продаж Польщі ракет Hellfire (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Держдепартамент США ухвалив рішення про схвалення можливого військового продажу уряду Польщі ракет AGM-114R2 Hellfire і супутнього обладнання на суму 150 мільйонів доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Агентства зі співробітництва в галузі оборонної безпеки США.

Агентство сьогодні представило необхідну сертифікацію, що повідомляє Конгрес про можливий продаж.

Польща запросила закупити 800 ракет AGM-114R2 Hellfire і чотири навчально-бойових ракети M36 Hellfire для польової авіації (CATM).

Також до запиту включено:

  • технічна допомога Управління програми наземних боєприпасів тактичної авіації;
  • технічна допомога Управління із забезпечення безпеки;
  • технічна допомога Об'єднаної системи ударних боєприпасів;
  • засекречені та незасекречені публікації;
  • запасні частини;
  • ремонт і повернення;
  • зберігання;
  • та інші супутні елементи логістики та підтримки програми.

"Пропонований продаж сприятиме досягненню цілей зовнішньої політики та національної безпеки США шляхом підвищення безпеки союзника по НАТО, який є силою політичної стабільності та економічного прогресу в Європі", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Польща має намір використовувати ракети та послуги для модернізації своїх Збройних сил і розширення їхніх можливостей для зміцнення оборони країни і стримування регіональних загроз.

AGM-114 Hellfire

Ракета класу "повітря-земля", розроблена спочатку для боротьби з бронетехнікою, а пізніше - для високоточних ударів по інших типах цілей, особливо по цінних об'єктах.

Ракета має здатність наносити точні удари по декількох цілях і може запускатися з різних повітряних, морських і наземних платформ, включно з MQ-1 Predator і MQ-9 Reaper.

Держдепартамент США дозволив можливий продаж Польщі ракет HellfireФото: AGM-114 Hellfire (wikipedia.org)

Нагадаємо, раніше The Telegraph повідомляв, що Польща розпочинає найбільшу за останні 50 років кампанію з переозброєння у відповідь на зростаючу загрозу з боку Росії.

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