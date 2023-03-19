Польща не має стати трофеєм агресивного сусіда, - міністр оборони

Під час зустрічі з жителями міста Олецько, яке знаходиться поблизу кордону з Калінінградською областю РФ, голова Міноборони Польщі розповів, що у квітні розпочнеться будівництво нової військової частини.

"Звичайно, ми знаходимося в НАТО, але треба розуміти, що ніхто не захищатиме Польщу замість поляків. Звичайно, ми отримаємо підтримку, тому що так воно є, ми солідарні один з одним, але ми повинні пам'ятати, що це наш обов'язок". ніхто захищатиме Польщу. Ніхто тут не хоче йти на війну, але йдеться про те, щоб стримати агресора", - зазначив Блащак.