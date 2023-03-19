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Польща не має стати трофеєм агресивного сусіда, - міністр оборони

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Польща, Неділя 19 березня 2023 04:50
Польща не має стати трофеєм агресивного сусіда, - міністр оборони Фото: Міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак (twitter Mariusz Błaszczak)
Автор: РБК-Україна

Сильна армія потрібна для мирного життя, а поляки мають бути готові воювати за свою країну.

Про це заявив міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Польське радіо.

Під час зустрічі з жителями міста Олецько, яке знаходиться поблизу кордону з Калінінградською областю РФ, голова Міноборони Польщі розповів, що у квітні розпочнеться будівництво нової військової частини.

"Звичайно, ми знаходимося в НАТО, але треба розуміти, що ніхто не захищатиме Польщу замість поляків. Звичайно, ми отримаємо підтримку, тому що так воно є, ми солідарні один з одним, але ми повинні пам'ятати, що це наш обов'язок". ніхто захищатиме Польщу. Ніхто тут не хоче йти на війну, але йдеться про те, щоб стримати агресора", - зазначив Блащак.

Раніше ми повідомляли, що Польща через агресивну політику російського диктатора планує зміцнити свої збройні сили, щоб Путін не наважився напасти на країну.

Нагадаємо, Маріуш Блащак заявив, що українська перемога у війні з Росією стане найважливішим кроком на шляху довступу до НАТО.

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