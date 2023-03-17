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Польща планує розмістити HIMARS на кордоні з Калінінградською областю

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П'ятниця 17 березня 2023 13:42
Польща планує розмістити HIMARS на кордоні з Калінінградською областю Фото: Маріуш Блащак, міністр оборони Польщі (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Вараша планує зміцнити свою армію, щоб російський диктатор Володимир Путін або ж інші, хто намагається відбудувати "імперію зла" - не наважились напасти на Польщу. Незабаром облаштує HIMARS поруч з Калінінградською областю.

Про це заявив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак, пише РБК-Україна з посиланням на Portal Samorządowy.

За словами міністра, Польща організує нові військові частини на місцях тих, які були ліквідовані до 2015 року. Зокрема планується їх оснащенням сучасним обладнання.

Блащак додав, що підрозділи 16-ї механізованої дивізії в Ольштині нещодавно були оснащені корейськими танками K2 й самохідними гаубицями K9. Також незабаром надійдуть на озброєння дивізії ракетні установки HIMARS.

"16-та механізована дивізія з кожним тижнем стає все сильнішою і сильнішою, як силою воїнів, так і технікою, яку вона має на озброєнні" - заявив глава Міноборони, додавши, що підрозділи дивізії дислокуються поблизу кордону з Калінінградською областю.

Як відзначив Блащак, через агресивну політику російського диктатора, Польща планує зміцнити свої збройні сили, аби Путін не наважився напасти на країну.

"Ми, поляки, усвідомлюємо, наскільки небезпечною є імперія зла, якою є Російська імперія - скільки кривд, скільки злочинів вчинили росіяни, коли окупували польську територію. Тому наше завдання - побудувати таку силу польської армії, щоб ті, хто сьогодні відбудовує імперію зла, не наважилися напасти на нашу батьківщину". - заявив Блащак.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами міністра оборони Польщі, українська перемога у війні з Росією стане найважливішим кроком для України на шляху до вступу в НАТО.

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