Посол Грузии в Украине вернется в Киев в ближайшее время. Его отозвали в Тбилиси около года назад.
Об этом сообщает "Первый канал Грузии".
"Подтверждаем, что в ближайшем времени будет принято решение о возвращении посла Грузии в Украину. Он был отозван в столицу для консультаций", - гласит сообщение.
В грузинском министерстве подчеркнули, что ситуация вокруг Украины, так же как и повестка отношений двух стран, те общие вызовы, которые стоят перед Грузией и Украиной, ситуация с безопасностью в регионе в целом требуют "нахождения на месте главы грузинской миссии".
Отмечается, что на данном этапе вопрос замены главы дипломатической миссии в Украине не обсуждается, в Киев вернется действующий посол Теймураз Шарашенидзе.
Напомним, президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне стягивания российских войск выступила в поддержку Украины. Она предложила правительству как можно скорее вернуть грузинского посла.
Грузия отозвала своего посла из Киева для консультаций в мае 2020 года вскоре после того, как экс-президента этой страны Михаила Саакашвили назначили главой Исполнительного комитета реформ Украины.
При этом в правительстве Грузии заявили, что Тбилиси не будет разрывать дипломатические отношения с Киевом из-за назначения Саакашвили.