Посол Грузії в Україні повернеться до Києва найближчим часом. Його відкликали в Тбілісі близько року тому.

"Підтверджуємо, що в найближчому часі буде прийнято рішення про повернення посла Грузії в Україну. Він був відкликаний до столиці для консультацій", - свідчить повідомлення.

У грузинському міністерстві підкреслили, що ситуація навколо України, так само як і порядок відносин двох країн, ті спільні виклики, які стоять перед Грузією і Україною, ситуація з безпекою у регіоні в цілому вимагають "знаходження на місці глави грузинської місії".

Відзначається, що на даному етапі питання заміни глави дипломатичної місії в Україні не обговорюється, до Києва повернеться діючий посол Теймураз Шарашенідзе.