Посол Грузії в Україні повернеться до Києва найближчим часом. Його відкликали в Тбілісі близько року тому.
"Підтверджуємо, що в найближчому часі буде прийнято рішення про повернення посла Грузії в Україну. Він був відкликаний до столиці для консультацій", - свідчить повідомлення.
У грузинському міністерстві підкреслили, що ситуація навколо України, так само як і порядок відносин двох країн, ті спільні виклики, які стоять перед Грузією і Україною, ситуація з безпекою у регіоні в цілому вимагають "знаходження на місці глави грузинської місії".
Відзначається, що на даному етапі питання заміни глави дипломатичної місії в Україні не обговорюється, до Києва повернеться діючий посол Теймураз Шарашенідзе.
Нагадаємо, президент Грузії Саломе Зурабішвілі на тлі стягування російських військ виступила на підтримку України. Вона запропонувала уряду якомога швидше повернути грузинського посла.
Грузія відкликала свого посла з Києва для консультацій в травні 2020 року незабаром після того, як екс-президента цієї країни Михайла Саакашвілі призначили главою Виконавчого комітету реформ України.
При цьому в уряді Грузії заявили, що Тбілісі не буде розривати дипломатичні відносини з Києвом через призначення Саакашвілі.