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Премьер Грузии выступил с заявлением из-за назначения Саакашвили

Новости » Политика     09.05.2020 - 12:32
Премьер Грузии выступил с заявлением из-за назначения Саакашвили
Фото: Георгий Гахария (kavkazplus.com)

В Грузии отметили, что отозвали посла только для того, чтобы провести консультации

Грузия не будет разрывать дипломатические отношения с Украиной из-за назначения Михеила Саакашвили на должность главы исполнительного комитета реформ Украины. Об этом заявил премьер-министр Георгий Гахария, сообщает издание "Новости-Грузия".

Гахария пояснил, что отозвали посла только для того, чтобы провести консультации на тему, "как защитить наши отношения от авантюристов".

"Мы отзываем посла, чтобы эти политические авантюристы не помешали нашему братскому и стратегическому партнерству и не поставили бы под угрозу эти отношения. Это для нас важнее всего. Впоследствии обязательно, чтобы кто-то, кем-бы он ни был, сказал, что будет обеспечено то, чтобы в будущем не продолжилось бы вмешательство в дела другой страны, как он сдержит Михаила Саакашвили, чтобы он воздерживался от вмешательства во внутренние дела Грузии", - сказал Гахария.

Премьер добавил, что опасается "вмешательства во внутренние дела Грузии" со стороны Саакашвили. Гахария хочет получить гарантии от украинской стороны, что этого не произойдет.

Напомним, после назначения Саакашвили правительство Грузии отозвало посла из Киева. У них заявили, что Украина назначила на должность человека, который осужден и разыскивается в Грузии.

Кроме того, президент Владимир Зеленский назвал ошибкой отзыв грузинского посла, исключив зеркальные шаги со стороны Украины.

Теги Новости Украины СаакашвилиГрузия
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