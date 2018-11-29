Посол Франции выразила поддержку Украине из-за агрессии РФ в Азовском море

Фото: встреча в Минобороны с французскими дипломатами (facebook.com/generalpoltorak)

Дипломат заверила, что французский народ поддерживает территориальную целостность Украины

Посол Франции в Украине Изабель Дюмон во время встречи с министром обороны Украины Степаном Полтараком выразила поддержку из-за нападение России на украинских моряков в Азовском море. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра в Facebook.

Как отмечается, во время встречи стороны обсудили текущую ситуацию в Азово-Черноморском бассейне, связанную с незаконными агрессивными действиями РФ.

"Во время встречи госпожа Дюмон заверила в неизменной поддержке территориальной целостности и независимости Украины со стороны французского народа", - отметил Полторак.

Также сообщается, что посол представила новоназначенную атташе по вопросам обороны при Посольстве Французской Республики в Украине, полковника Андре Эврар.

В конце встречи Степан Полторак передал приглашение министру обороны Французской Республики посетить Украину.

Напомним, Бундестаг Германии и Сейм Польши приняли совместное заявление относительно обострения ситуации в районе Керченского пролива. Германия и Польша призвали РФ уважать суверенитет Украины и ее границы. Стороны ожидают от РФ немедленного освобождения украинских судов и моряков.

Ранее РБК-Украина сообщало, что министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что Беларуси хотелось бы, чтобы "не было сделано никаких шагов, которые бы привели к дальнейшему росту напряженности в нашем регионе".