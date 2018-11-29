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Посол Франції висловила підтримку Україні через агресію РФ в Азовському морі

Новини » Політика    29.11.2018 - 17:41
Посол Франції висловила підтримку Україні через агресію РФ в Азовському морі
Фото: зустріч у Міноборони з французькими дипломатами (facebook.com/generalpoltorak)

Дипломат запевнила, що французький народ підтримує територіальну цілісність України

Посол Франції в Україні Ізабель Дюмон під час зустрічі з міністром оборони України Степаном Полтараком висловила підтримку через напад Росії на українських моряків в Азовському морі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра у Facebook

Як зазначається, під час зустрічі сторони обговорили поточну ситуацію, що склалася в Азово-Чорноморському басейні, пов’язану з незаконними агресивними діями РФ.

"Під час зустрічі пані Дюмон завірила у незмінній підтримці територіальної цілісності та незалежності України з боку французького народу", - зазначив Полторак. 

Також повідомляється, що посол представила новопризначену аташе з питань оборони при Посольстві Французької Республіки в Україні, полковника Андре Еврар.

Наприкінці зустрічі Степан Полторак передав запрошення міністру оборони Французької Республіки відвідати Україну.

Нагадаємо, Бундестаг Німеччини та Сейм Польщі прийняли спільну заяву щодо загострення ситуації в районі Керченської протоки. Німеччина і Польща закликали РФ поважати суверенітет України та її кордони. Сторони очікують від РФ негайного звільнення українських суден і моряків.

Раніше РБК-Україна також повідомляло, що міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей заявив, що Білорусі хотілося б, щоб "не було зроблено ніяких кроків, які б призвели до подальшого зростання напруженості в нашому регіоні".

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