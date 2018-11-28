Германия и Польша сделали совместное заявление по ситуации в Азовском море

Согласно заявлению действия РФ в Азовском море привели к возобновлению эскалации
Бундестаг Германии и Сейм Польши приняли совместное заявление по обострению ситуации в районе Керченского пролива. Об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник, передает РБК-Украина.
По его словам, заявление принято на совместном заседании комитетов по иностранным делам Бундестага и Сейма.
"Еще одна победа в Берлине - с помощью Польши: по моей просьбе тема агрессии против Украины стала главным предметом обсуждения совместного заседания комитетов по иностранным делам Бундестага и Сейма: обнародовано мощное заявление по итогам с резким осуждением действий России", - написал Мельник в Twitter.
В документе отмечается, что нападение и задержание военными РФ трех судов ВМС Украины привело к возобновлению эскалации. Также говорится, что такие действия России противоречат международному праву.
Германия и Польша призвали РФ уважать суверенитет Украины и ее границы. Стороны ожидают от РФ немедленного освобождения украинских судов и моряков.
Напомним, ранее в Бундестаге правящая коалиция Германии - Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза - единогласно проголосовала за заявление, которым жестко осудила атаку России в Керченском проливе.