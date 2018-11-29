В Беларуси прокомментировали эскалацию ситуации в Азовском море

Фото: Владимир Макей (facebook.com/embassybel)

Беларуси не хотелось бы, чтобы и со стороны внешних игроков звучали какие-то эмоциональные заявления

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что ситуация в Керченском проливе подтверждает актуальность и реалистичность тех предупреждений, которые неоднократно высказывал президент Беларуси. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на БЕЛТА.

Он отметил, что Беларуси не хотелось бы, чтобы и со стороны внешних игроков звучали какие-то эмоциональные заявления, которые в конечном итоге приведут лишь к дальнейшему росту напряженности.

"Мы, конечно, хотели бы, чтобы не было предпринято никаких шагов, которые привели бы к дальнейшему росту напряженности в нашем регионе. Потому что это способно оказать влияние не только на региональную, но и на международную безопасность в целом. Мы убеждены, что стороны конфликта понимают свою ответственность за ситуацию в регионе, за региональную безопасность", - заявил глава белорусского внешнеполитического ведомства.



"Мы отслеживали заявления, которые были сделаны и одной, и другой стороной. Но прямых контактов не было. Конечно, нам важно было бы получить и от одной, и от другой стороны объективную информацию для того, чтобы иметь свой реальный анализ ситуации, связанной с этим инцидентом", - добавил министр.

Отметим, ранее сообщалось, что агрессия в Азовском море будет обсуждаться на встрече канцлера Германии Ангелы Меркель с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита G20 в Аргентине.

Также добавим, что командующий ВМС Вооруженных сил Украины Игорь Воронченко заявлял, что Украина будет просить закрыть Босфор для Российской Федерации из-за агрессии в Керченском проливе.