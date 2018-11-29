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Россия не видит необходимости в посредниках с Украиной, - Песков  

Новости » Политика    29.11.2018 - 11:56
Россия не видит необходимости в посредниках с Украиной, - Песков  
Фото: Дмитрий Песков (kremlin.ru)

В Кремле прокомментировали инициативу Турции стать посредником

Российская Федерация не видит необходимости в посредниках с Украиной, в том числе и для решения конфликта в Керченском проливе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

По словам Пескова, Москва не видит необходимости в посредниках между Российской Федерацией  и Украиной. В то же время он отметил, что российская сторона признательна всем, кто готов способствовать деэскалации.

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил стать посредником между Украиной и РФ в связи с агрессией в Азовском море.

"В ходе беседы с господином Путиным этот вопрос (инцидента в Керченском проливе, - ред.) обсуждался, в том числе обсуждался и вопрос о нашей роли как посредника", - отметил Эрдоган.

Отметим, командующий Военно-морских сил Игорь Воронченко заявил, что Украина будет просить закрыть Босфор для России из-за агрессии в Керченском проливе.

"Российская Федерация пытается установить и распространить свое доминирование в Балтийском море, в Арктике, на Среднем и Дальнем Востоке", - добавил он.

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Новости Украины Российская ФедерацияПесковКерченский мост
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