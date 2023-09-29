Посол ЄС назвала "реалістичний" термін євроінтеграції України

За словами посла, в Брюсселі вона усім пояснює про те, що в Україні час тече інакше, оскільки "те, що в інших місцях забирає місяці, тут може відбутися за кілька тижнів чи дні".

"Тому я думаю, що 2030 рік - реалістичний термін. Але він можливий якщо дуже, дуже багато працювати. Вам треба підтримувати темп реформ - а це не завжди лінійний процес. Утім, я можу собі уявити, що це буде реальністю", - відзначила посол.

Також вона зауважила, що для цього необхідно робити не лише ті реформи, які повинна здійснити Україна. Терміни, як вона пояснила, визначатимуть також інституційні та політичні зміни, які мають відбутися з боку Європейського Союзу.

"ЄС має бути готовим до розширення за межі нинішніх 27 країн-членів. Без змін у системі голосування, у системі прийняття рішень, число членів ЄС не може розширюватися до нескінченності", - додала Матернова.

Зокрема посол зазначила, що в питанні інтеграції також відіграла роль геополітика.

"Немає сумнівів у тому, що ми б зараз взагалі не обговорювали питання про те, коли і як Україна вступить до ЄС, якби не жахливі події 24 лютого і все подальше. Тож геополітика, звичайно, відіграє певну роль. Геополітика визначає вектор", - додала Матернова.

Вступ України до ЄС

Торік Україна отримала статус кандидата на вступ до Євросоюзу. Тепер країна має виконати низку умов для того, щоб стати повноправним членом блоку. Станом на кінець червня наша країна виконала дві з семи умов, які необхідні для початку переговорів.

При цьому Ольга Стефанішина впевнена, що переговори щодо вступу в ЄС розпочнуться цього року. Зокрема нещодавно вона відзначила, що країни-члени союзу досягли загального консенсусу щодо відкриття переговорів про інтеграцію. Втім, ухваленню остаточного рішення передуватиме робота зі столицями.