Стефанішина про вступні переговори з ЄС: загальний консенсус досягнуто, але є нюанс

В Європейському союзі є загальний консенсус щодо відкриття переговорів про інтеграцію України, втім ухваленню остаточного рішення передуватиме робота зі столицями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віцепрем'єра з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгу Стефанішину під час 2nd EU Accession Exchange Forum.

За словами Стефанішиної, стратегія, яка спрямована не просування порядку денного - довела свою ефективність. Прогрес у виконанні семи рекомендацій з боку України не залишає простору для дискусій та сумнівів в позитивному розширенні. Водночас після доповіді Єврокомісії України повинна буде працювати з державами членами індивідуально.

"І на кожному етапі шляху, кожна держава-член може ставити власні питання, які не обов’язково стосуватимуться семи рекомендацій, щоб збудувати консенсус перед груднем 2023 року", - зазначила віцепрем’єрка.

Водночас загальний консенсус щодо початку переговорів про вступ для України вже існує.

"Тут є загальний консенсус всіх держав-членів, навіть тих, хто більше виступає за Західні Балкани чи навіть за Грузію. Але всі розуміють, що перед тим, як ухвалювати рішення щодо цих країн, має бути ухвалене рішення щодо України", – пояснила вона.

Як відзначила Стефанішина, ситуація кардинально відрізняється від тієї, яка була тоді, коли Україна прагнула отримати статус кандидата на вступ. Сьогодні усі розуміють, що жодне інше рішення не може бути ухвалене, якщо не прийнято рішення щодо нашої країни.

Вступ України до ЄС

Торік Україна отримала статус кандидата на вступ до Євросоюзу. Тепер країна має виконати низку умов для того, щоб стати повноправним членом блоку. Станом на кінець червня наша країна виконала дві з семи умов, які необхідні для початку переговорів.

При цьому Ольга Стефанішина впевнена, що переговори щодо вступу в ЄС розпочнуться цього року.