Посол ЕС назвала "реалистичный" срок евроинтеграции Украины

По словам посла, в Брюсселе она всем объясняет о том, что в Украине время течет иначе, поскольку "то, что в других местах занимает месяцы, здесь может произойти за несколько недель или дни".

"Поэтому я думаю, что 2030 год - реалистичный срок. Но он возможен если очень, очень много работать. Вам надо поддерживать темп реформ - а это не всегда линейный процесс. Впрочем, я могу себе представить, что это будет реальностью", - отметила посол.

Также она отметила, что для этого необходимо делать не только те реформы, которые должна осуществить Украина. Сроки, как она объяснила, будут определять также институциональные и политические изменения, которые должны произойти со стороны Европейского Союза.

"ЕС должен быть готов к расширению за пределы нынешних 27 стран-членов. Без изменений в системе голосования, в системе принятия решений, число членов ЕС не может расширяться до бесконечности", - добавила Матернова.

В частности посол отметила, что в вопросе интеграции также сыграла роль геополитика.

"Нет сомнений в том, что мы бы сейчас вообще не обсуждали вопрос о том, когда и как Украина вступит в ЕС, если бы не ужасные события 24 февраля и все дальнейшее. Поэтому геополитика, конечно, играет определенную роль. Геополитика определяет вектор", - добавила Матернова.

Вступление Украины в ЕС

В прошлом году Украина получила статус кандидата на вступление в Евросоюз. Теперь страна должна выполнить ряд условий, чтобы стать полноправным членом блока. По состоянию на конец июня наша страна выполнила два из семи условий, необходимых для начала переговоров.

При этом Ольга Стефанишина уверена, что переговоры по вступлению в ЕС начнутся в этом году. В частности, недавно она отметила, что страны-члены союза достигли общего консенсуса относительно открытия переговоров об интеграции. Впрочем, принятию окончательного решения предшествует работа со столицами.