Посол ЄС про атаку на Україну: хто ще сумнівається, що РФ хоче війни - читайте новини

Атака на Київ

Нагадаємо, ввечері у п'ятницю, 23 травня, фіксувався рух ударних безпілотників у напрямку столиці, а також були помічені "Шахеди" в Київській області. На тлі дронової атаки лунали вибухи у Києві та області, розпочалася робота сил та засобів ППО.

Сьогодні, 24 травня Росія завдала одного з найпотужніших комбінованих ударів по Києву, застосувавши одночасно балістичні ракети та дрони-камікадзе.

За даними Повітряних сил, загалом по Україні було випущено 14 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23 і 250 ударних БпЛА. Протиповітряна оборона знищила шість ракет і знешкодила 245 дронів.

Уламки збитих цілей впали у шести районах Києва. В Оболонському районі пошкоджені житловий будинок і торговий центр "Блокбастер Молл".

Деталі про наслідки нічного удару - в матеріалі РБК-Україна.

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