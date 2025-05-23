У Києві пролунали вибухи, працює ППО
У Києві та більшості областей України сьогодні, 23 травня, ввечері оголосили повітряну тривогу. Жителі столиці почули вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог, Повітряні сили ЗСУ в Telegram і начальника Київської ДВА Тимура Ткаченка в Telegram.
Станом на 22:05 повітряну тривогу оголошено в Києві, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Харківській, Донецькій, Запорізькій та Луганській областях.
"У столиці працює ППО по дронах. Будьте в безпечних місцях", - написав Ткаченко.
Оновлено 22:12
За словами Ткаченка, у Києві уламки ворожого дрону впали на відкритій території. Деталі встановлюються.
Оновлено 22:20
Ткаченко уточнив, що у Голосіївському районі через падіння уламків пошкоджено автомобіль. Пожежі немає.
Оновлено 22:30
Голова Київської МВА додав, що в результаті атаки пошкоджено 4 автомобілі та вікна будівлі. Постраждалих немає.
Атака дронів
Нагадаємо, сьогодні, 23 травня, ввечері російські окупанти запустили по Україні ударні дрони.
Групи безпілотників поки що фіксують:
- у Сумській області, курсом на Чернігівську;
- у Чернігівській області, летять у бік Київської;
- на сході Київської області, курс західний;
- у Кіровоградській області, у бік Черкаської області;
- на сході Дніпропетровської області, курсом на північ;
- у Херсонській області, курсом на Миколаївську область;
- у Миколаївській області, курсом на захід.
До слова, сьогодні, 23 травня, окупанти вдарили балістичними ракетами по Одесі. Внаслідок цього загинули щонайменше дві людини.
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