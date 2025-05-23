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У Києві пролунали вибухи, працює ППО

Київ, П'ятниця 23 травня 2025 22:10
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У Києві пролунали вибухи, працює ППО Фото: у Києві чути вибухи (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Києві та більшості областей України сьогодні, 23 травня, ввечері оголосили повітряну тривогу. Жителі столиці почули вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог, Повітряні сили ЗСУ в Telegram і начальника Київської ДВА Тимура Ткаченка в Telegram.

Станом на 22:05 повітряну тривогу оголошено в Києві, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Харківській, Донецькій, Запорізькій та Луганській областях.

"У столиці працює ППО по дронах. Будьте в безпечних місцях", - написав Ткаченко.

Оновлено 22:12

За словами Ткаченка, у Києві уламки ворожого дрону впали на відкритій території. Деталі встановлюються.

Оновлено 22:20

Ткаченко уточнив, що у Голосіївському районі через падіння уламків пошкоджено автомобіль. Пожежі немає.

Оновлено 22:30

Голова Київської МВА додав, що в результаті атаки пошкоджено 4 автомобілі та вікна будівлі. Постраждалих немає.

Атака дронів

Нагадаємо, сьогодні, 23 травня, ввечері російські окупанти запустили по Україні ударні дрони.

Групи безпілотників поки що фіксують:

  • у Сумській області, курсом на Чернігівську;
  • у Чернігівській області, летять у бік Київської;
  • на сході Київської області, курс західний;
  • у Кіровоградській області, у бік Черкаської області;
  • на сході Дніпропетровської області, курсом на північ;
  • у Херсонській області, курсом на Миколаївську область;
  • у Миколаївській області, курсом на захід.

До слова, сьогодні, 23 травня, окупанти вдарили балістичними ракетами по Одесі. Внаслідок цього загинули щонайменше дві людини.

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Київ Війна в Україні Атака дронів
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