У Києві пролунали вибухи, працює ППО

У Києві та більшості областей України сьогодні, 23 травня, ввечері оголосили повітряну тривогу. Жителі столиці почули вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог, Повітряні сили ЗСУ в Telegram і начальника Київської ДВА Тимура Ткаченка в Telegram.

Станом на 22:05 повітряну тривогу оголошено в Києві, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Харківській, Донецькій, Запорізькій та Луганській областях. "У столиці працює ППО по дронах. Будьте в безпечних місцях", - написав Ткаченко. Оновлено 22:12 За словами Ткаченка, у Києві уламки ворожого дрону впали на відкритій території. Деталі встановлюються. Оновлено 22:20 Ткаченко уточнив, що у Голосіївському районі через падіння уламків пошкоджено автомобіль. Пожежі немає. Оновлено 22:30 Голова Київської МВА додав, що в результаті атаки пошкоджено 4 автомобілі та вікна будівлі. Постраждалих немає. Атака дронів Нагадаємо, сьогодні, 23 травня, ввечері російські окупанти запустили по Україні ударні дрони. Групи безпілотників поки що фіксують: у Сумській області, курсом на Чернігівську;

у Чернігівській області, летять у бік Київської;

на сході Київської області, курс західний;

у Кіровоградській області, у бік Черкаської області;

на сході Дніпропетровської області, курсом на північ;

у Херсонській області, курсом на Миколаївську область;

у Миколаївській області, курсом на захід.