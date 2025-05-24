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У Києві пошкоджений ТРЦ "Блокбастер Молл": як він виглядає після атаки

Субота 24 травня 2025 13:26
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У Києві пошкоджений ТРЦ "Блокбастер Молл": як він виглядає після атаки Фото: який вигляд має Блокбастер Молл після атаки на Київ (hromadske.ua)
Автор: Владислава Ткаченко

Російська армія завдала комбінований удар по Києву вночі 24 травня. Пошкоджено ТРЦ "Блокбастер Молл".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на hromadske.

У ніч проти 24 травня російські війська завдали ракетного удару по Києву. Внаслідок атаки було пошкоджено дах торгово-розважального центру "Блокбастер Молл".

Як повідомили працівники ТРЦ, ймовірне влучання дрона-камікадзе або його уламків спричинило руйнування покрівлі. Найбільше постраждав магазин одягу Sinsay, який нині зачинений.

Водночас більшість інших магазинів у ТРЦ відкрилися та приймають відвідувачів.

Фото: пошкодженний ТРЦ "Блокбастер Молл" (hromadske)

За інформацією,на місці працюють ремонтні бригади, які ліквідовують наслідки обстрілу. Інформація про постраждалих наразі відсутня.

Нічна атака на Київ 24 травня

Нагадаємо, ввечері у п'ятницю, 23 травня, фіксувався рух ударних безпілотників у напрямку столиці, а також були помічені "Шахеди" в Київській області. На тлі дронової атаки лунали вибухи у Києві та області, розпочалася робота сил та засобів ППО.

Пізніше стало відомо, що у столиці фіксували падіння уламків збитих БПЛА ворога у Голосіївському районі, де сталася пожежа. Крім того, відомо про двох постраждалих у Київській області в Броварському районі через дронову атаку.

Як повідомив мер Києва, кількість постраждалих зросла до восьми, двох людей госпіталізували.

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