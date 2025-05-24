Посол ЕС об атаке на Украину: кто еще сомневается, что РФ хочет войны - читайте новости

Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова отреагировала на очередную массированную атаку России, которая в ночь на 24 мая вызвала разрушения в нескольких регионах, в частности в Киеве.
Об этом она написала в соцсети X, сообщает РБК-Украина.
"Еще одна ужасная ракетная и дроновая атака на Украину. Основная цель - Киев. Много жилых домов в огне, подверглись серьезным разрушениям. Пострадало 15 человек", - сообщила Матернова.
Она также отметила, что обстрелы задели районы, где живут ее коллеги.
"Если кто-то еще сомневается, что Россия хочет продолжения войны, почитайте новости", - написала она.
Напомним, вечером в пятницу, 23 мая, фиксировалось движение ударных беспилотников в направлении столицы, а также были замечены "Шахеды" в Киевской области. На фоне дроновой атаки раздавались взрывы в Киеве и области, началась работа сил и средств ПВО.
Сегодня, 24 мая Россия нанесла один из самых мощных комбинированных ударов по Киеву, применив одновременно баллистические ракеты и дроны-камикадзе.
По данным Воздушных сил, всего по Украине было выпущено 14 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23 и 250 ударных БпЛА. Противовоздушная оборона уничтожила шесть ракет и обезвредила 245 дронов.
Обломки сбитых целей упали в шести районах Киева. В Оболонском районе повреждены жилой дом и торговый центр "Блокбастер Молл".
Детали о последствиях ночного удара - в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.