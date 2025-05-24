Посол ЕС об атаке на Украину: кто еще сомневается, что РФ хочет войны - читайте новости

"Еще одна ужасная ракетная и дроновая атака на Украину. Основная цель - Киев. Много жилых домов в огне, подверглись серьезным разрушениям. Пострадало 15 человек", - сообщила Матернова.

Она также отметила, что обстрелы задели районы, где живут ее коллеги.

"Если кто-то еще сомневается, что Россия хочет продолжения войны, почитайте новости", - написала она.