Посол Чехии в Украине вернулся в Киев
Посол Чехии в Украине вернулся в Киев. Радек Матула прибыл на работу 25 мая.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт МИДа Чехии.
В диппредставительстве республики в городе в данный момент работают пять дипломатов.
"Нашей целью является в максимально возможной мере возобновить деятельность дипломатического представительства перед началом с 1 июля полугодового председательства Чехии в Совете ЕС", - заявил министр иностранных дел Ян Липавский.
Как сообщил МИД, Чехия продолжит оказывать всестороннюю помощь Украине и поддерживает реализацию планов получения ею статуса государства - кандидата в члены ЕС.
Посольство Чехии с ограниченным числом дипломатов 13 апреля частично возобновило работу в столице Украины, прерванную с начала вторжения России.
Напомним, в Киеве возобновили работу почти 40 посольств.
Кроме того, ранее посол Финляндии вернулся в Киев.
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