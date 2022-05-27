ru ua
Пт, 27 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Посол Чехии в Украине вернулся в Киев

Новина українською →
Киев, Пятница 27 мая 2022 04:10
Посол Чехии в Украине вернулся в Киев Фото: посол Чехии в Украине вернулся в Киев (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Посол Чехии в Украине вернулся в Киев. Радек Матула прибыл на работу 25 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт МИДа Чехии.

В диппредставительстве республики в городе в данный момент работают пять дипломатов.

"Нашей целью является в максимально возможной мере возобновить деятельность дипломатического представительства перед началом с 1 июля полугодового председательства Чехии в Совете ЕС", - заявил министр иностранных дел Ян Липавский.

Как сообщил МИД, Чехия продолжит оказывать всестороннюю помощь Украине и поддерживает реализацию планов получения ею статуса государства - кандидата в члены ЕС.

Посольство Чехии с ограниченным числом дипломатов 13 апреля частично возобновило работу в столице Украины, прерванную с начала вторжения России.

Напомним, в Киеве возобновили работу почти 40 посольств.

Кроме того, ранее посол Финляндии вернулся в Киев.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чехия
NEWS
Данилов рассказал, как к защитникам "Азовстали" относятся в плену
Данилов рассказал, как к защитникам "Азовстали" относятся в плену
DAILY
Карта войны. Где идут ключевые бои и есть ли угроза атаки на север Украины
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Карта войны. Где идут ключевые бои и есть ли угроза атаки на север Украины