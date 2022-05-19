Посол Финляндии вернулся в Киев

Посол Финляндии в Украине Пяйви Лайне вернулась в Киев. Посольство продолжает работать в особом режиме.

"Служба поддержки клиентов и прием заявлений на получение виз и вида на жительство закрыты до дальнейшего уведомления", - говорится в сообщении.

При этом в ведомстве добавили, что по-прежнему рекомендует воздержаться от любых поездок в Украину и призывает людей, находящихся в Украине, немедленно покинуть страну.

"Финляндия решительно поддерживает независимость и территориальную целостность Украины. Финляндия осуждает агрессивную войну России и призывает к немедленному прекращению военных действий", - добавили в ведомстве.