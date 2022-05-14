ru ua
Сб, 14 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Киеве возобновили работу 38 посольств

Новина українською →
Киев, Суббота 14 мая 2022 15:17
В Киеве возобновили работу 38 посольств Фото: Панорама Киева (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Работу в украинской столице возобновили почти четыре десятка дипломатических представительств иностранных государств. Такие данные привело Министерство иностранных дел.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост МИД в Facebook.

В настоящее время 38 иностранных представительств снова заработали в Киеве. Работу своих миссий возобновили преимущественно страны Европы и Азии.

"Это еще одно доказательство того, что наши партнеры верят в победу, будущее и перспективы Украины. Спасибо нашим друзьям за поддержку! Верим, что очень скоро все другие иностранные представительства вернутся в столицу", – говорится в сообщении.

В Киеве возобновили работу 38 посольств

Напомним, что Румыния возобновила работу посольства в столице Украины 14 мая.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МИД Украины Украина Дипломатические отношения Война России против Украины
NEWS
Руководил зверствами в Сирии. Стало известно имя генерала, который приказывал обстреливать Харьков
Руководил зверствами в Сирии. Стало известно имя генерала, который приказывал обстреливать Харьков
DAILY
Дорога в Европу. Получит ли Украина статус кандидата на вступление в ЕС
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Дорога в Европу. Получит ли Украина статус кандидата на вступление в ЕС