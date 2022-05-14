В Киеве возобновили работу 38 посольств

Работу в украинской столице возобновили почти четыре десятка дипломатических представительств иностранных государств. Такие данные привело Министерство иностранных дел.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост МИД в Facebook .

В настоящее время 38 иностранных представительств снова заработали в Киеве. Работу своих миссий возобновили преимущественно страны Европы и Азии.

"Это еще одно доказательство того, что наши партнеры верят в победу, будущее и перспективы Украины. Спасибо нашим друзьям за поддержку! Верим, что очень скоро все другие иностранные представительства вернутся в столицу", – говорится в сообщении.