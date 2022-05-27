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Посол Чехії в Україні повернувся до Києва

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Київ, П'ятниця 27 травня 2022 04:10
Посол Чехії в Україні повернувся до Києва Фото: посол Чехії в Україні повернувся до Києва (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Посол Чехії в Україні повернувся до Києва. Радек Матула прибув на роботу 25 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт МЗС Чехії.

У диппредставництві республіки в місті наразі працюють п'ять дипломатів.

"Нашою метою є в максимально можливій мірі відновити діяльність дипломатичного представництва перед початком з 1 липня піврічного головування Чехії в Раді ЄС", - заявив міністр закордонних справ Ян Ліпавський.

Як повідомило МЗС, Чехія продовжить надавати всебічну допомогу Україні і підтримує реалізацію планів отримання нею статусу держави - кандидата в члени ЄС.

Посольство Чехії з обмеженим числом дипломатів 13 квітня частково відновило роботу в столиці України, перервану з початку вторгнення Росії.

Нагадаємо, у Києві відновили роботу майже 40 посольств.

Крім того, раніше посол Фінляндії повернувся до Києва.

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