Посол Британії про нічну атаку РФ на Київ: Відчуваю велику вдячність за захист ЗСУ

Посол Сполученого Королівства в Україні Мелінда Сіммонс висловилася про нічну атаку РФ по містах України, і, зокрема, роботу протиповітряної оборони в столиці. Дипломат висловила українським військовим вдячність за захист.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter британського посла Сіммонс.
Дипломат зазначила, що прокинулася від звуків працюючих систем української ППО цієї ночі, на тлі оголошеної повітряної тривоги у Києві та інших містах.
Сіммонс розповіла, що переклала свій матрац з ковдрою в кімнаті подалі від вікон. Таким чином посол мінімізувала ризики постраждати від можливих "прильотів" біля будівлі, де вона знаходиться.
Вона додала, що на вулиці "звучить суєта" через звуки вибухів у зв'язку з роботою ППО, яка збиває ворожі повітряні цілі.
"Почуваюся дуже вдячною за український захист", - додала дипломат.
Раніше повідомлялося, що вночі, 8 травня, у Києві пролунали вибухи через чергову російську повітряну атаку, попередньо, дрони-камікадзе. Жителів столиці та області попереджають про роботу ППО.
Також повітряну тривогу оголошено цієї ночі в інших областях України. Вибухи пролунали також в Одесі та в Краматорську.
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