Посол Британії про нічну атаку РФ на Київ: Відчуваю велику вдячність за захист ЗСУ

Дипломат зазначила, що прокинулася від звуків працюючих систем української ППО цієї ночі, на тлі оголошеної повітряної тривоги у Києві та інших містах.

Сіммонс розповіла, що переклала свій матрац з ковдрою в кімнаті подалі від вікон. Таким чином посол мінімізувала ризики постраждати від можливих "прильотів" біля будівлі, де вона знаходиться.

Вона додала, що на вулиці "звучить суєта" через звуки вибухів у зв'язку з роботою ППО, яка збиває ворожі повітряні цілі.

"Почуваюся дуже вдячною за український захист", - додала дипломат.