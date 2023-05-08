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Посол Британії про нічну атаку РФ на Київ: Відчуваю велику вдячність за захист ЗСУ

Фото: Мелінда Сіммонс, посол Великої Британії в Україні (Віталій Носач, РБК Україна)
Автор: Володимир Костирін

Посол Сполученого Королівства в Україні Мелінда Сіммонс висловилася про нічну атаку РФ по містах України, і, зокрема, роботу протиповітряної оборони в столиці. Дипломат висловила українським військовим вдячність за захист.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter британського посла Сіммонс.

Дипломат зазначила, що прокинулася від звуків працюючих систем української ППО цієї ночі, на тлі оголошеної повітряної тривоги у Києві та інших містах.

Сіммонс розповіла, що переклала свій матрац з ковдрою в кімнаті подалі від вікон. Таким чином посол мінімізувала ризики постраждати від можливих "прильотів" біля будівлі, де вона знаходиться.

Вона додала, що на вулиці "звучить суєта" через звуки вибухів у зв'язку з роботою ППО, яка збиває ворожі повітряні цілі.

"Почуваюся дуже вдячною за український захист", - додала дипломат.

Раніше повідомлялося, що вночі, 8 травня, у Києві пролунали вибухи через чергову російську повітряну атаку, попередньо, дрони-камікадзе. Жителів столиці та області попереджають про роботу ППО.

Також повітряну тривогу оголошено цієї ночі в інших областях України. Вибухи пролунали також в Одесі та в Краматорську.

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