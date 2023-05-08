Посол Британии о ночной атаке РФ на Киев: Чувствую большую благодарность за защиту ВСУ

Дипломат отметила, что проснулась от звуков работающих систем украинской ПВО этой ночью, на фоне объявленной воздушной тревоги в Киеве и других городах.

Симмонс рассказала, что переложила свой матрац с одеялом в комнате подальше от окон. Таким образом посол минимизировала риски пострадать от возможных "прилетов" возле здания, где она находится.

Она добавила, что на улице "звучит суета" из-за звуков взрывов в связи с работой ПВО, которая сбивает вражеские воздушные цели.

"Чувствую себя очень благодарной за украинскую защиту", - добавила дипломат.