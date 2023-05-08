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Посол Британии о ночной атаке РФ на Киев: Чувствую большую благодарность за защиту ВСУ

Фото: Мелинда Симмонс, посол Великобритании в Украине (Виталий Носач, РБК Украина)
Автор: Владимир Костырин

Посол Соединенного Королевства в Украине Мелинда Симмонс высказалась о ночной атаке РФ по городам Украины, и, в частности, работе противовоздушной обороны в столице. Дипломат выразила украинским военным благодарность за защиту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter британского посла Симмонс.

Дипломат отметила, что проснулась от звуков работающих систем украинской ПВО этой ночью, на фоне объявленной воздушной тревоги в Киеве и других городах.

Симмонс рассказала, что переложила свой матрац с одеялом в комнате подальше от окон. Таким образом посол минимизировала риски пострадать от возможных "прилетов" возле здания, где она находится.

Она добавила, что на улице "звучит суета" из-за звуков взрывов в связи с работой ПВО, которая сбивает вражеские воздушные цели.

"Чувствую себя очень благодарной за украинскую защиту", - добавила дипломат.

Ранее сообщалось, что ночью, 8 мая, в Киеве прозвучали взрывы из-за очередной российской воздушной атаки, предварительно, дронами-камикадзе. Жителей столицы и области предупреждают о работе ПВО.

Также воздушная тревога объявлена этой ночью в других областях Украины. Взрывы прогремели также в Одессе и в Краматорске.

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КиевПВОВойна России против Украинывоздушная тревога