UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Послы стран G7 прибыли в Одессу: какая цель визита

Фото: послы G7 приехали в Одесу (twitter.com/MelSimmonsFCDO)
Автор: Наталья Юрченко

Послы стран "Большой семерки" прибыли в Одессу. Дипломаты проверят запуск "зернового коридора", о котором договорились Украина, Турция, ООН и Россия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла Великобритании в Украине Мелинду Симмонс в Twitter.

"Я с коллегами-послами G7 и Турции сейчас в Одессе, чтобы засвидетельствовать важность соглашения для возобновления экспорта украинского продовольствия, заключенного при посредничестве ООН. Россия должна уважать это соглашение", - отметила Симмонс.

Зерновое соглашение

В Стамбуле 22 июля Украина, Турция, ООН и Россия заключили соглашение о вывозе зерна из Украины.

Для этого снова откроются порты в Одессе, Черноморске и порт "Южный".

Вчера заместитель генсекретаря ООН Мартин Гриффитс сообщил, что первое судно с украинским зерном выйдет в море 29 июля. Вероятно, корабль направится в Сомали.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
G7Одесса