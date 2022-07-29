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Посли країн G7 прибули до Одеси: яка мета візиту

Фото: посли G7 приїхали в Одесу (twitter.com/MelSimmonsFCDO)
Автор: Наталія Юрченко

Посли країн "Великої сімки" прибули до Одеси. Дипломати перевірять запуск "зернового коридору", про який домовилися Україна, Туреччина, ООН і Росія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла Великої Британії в Україні Мелінду Сіммонс у Twitter.

"Я з колегами-послами G7 і Туреччини зараз в Одесі, щоб засвідчити важливість угоди для відновлення експорту українського продовольства, укладеної за посередництва ООН. Росія повинна поважати цю угоду", - зазначила Сіммонс.

Зернова угода

У Стамбулі 22 липня Україна, Туреччина, ООН і Росія уклали угоду про вивезення зерна з України.

Для цього знову відкриються порти в Одесі, Чорноморську та порт "Південний".

Вчора заступник генсекретаря ООН Мартін Гріффітс повідомив, що перше судно з українським зерном вийде в море 29 липня. Ймовірно, корабель попрямує до Сомалі.

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