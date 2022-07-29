Посли країн G7 прибули до Одеси: яка мета візиту

"Я з колегами-послами G7 і Туреччини зараз в Одесі, щоб засвідчити важливість угоди для відновлення експорту українського продовольства, укладеної за посередництва ООН. Росія повинна поважати цю угоду", - зазначила Сіммонс.

Зернова угода

У Стамбулі 22 липня Україна, Туреччина, ООН і Росія уклали угоду про вивезення зерна з України.

Для цього знову відкриються порти в Одесі, Чорноморську та порт "Південний".

Вчора заступник генсекретаря ООН Мартін Гріффітс повідомив, що перше судно з українським зерном вийде в море 29 липня. Ймовірно, корабель попрямує до Сомалі.