В портах Украины готовятся к вывозу зерна: что известно
В контексте подписанного соглашения о вывозе зерна, в Украине возобновлена работа в портах "Одесса", "Черноморск" и "Южный". Выход и заход судов в морские порты будут осуществляться путем формирования каравана, сопровождающего корабль лидирования.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВМС ВСУ.
"Сегодня мы проводим совместную работу по навигационно-гидрографическому обеспечению безопасности судоходства в одном из портов Одесской области. Прежде всего - это работы, которые определяют безопасные пути движения судов, что будут перевозить украинское зерно", - рассказал начальник филиала государственного учреждения "Одесский район Госгидрографии" Игорь Тимчук.
Военные и гражданские специалисты тщательно производят поиск подводных объектов, устанавливают специальные средства навигационного оборудования, которые помогут безопасности судоходства. Также продолжаются гидрографические промерные работы - определения глубины, подходных каналов и рекомендованных путей.
"В нашей работе все просто и сложно одновременно. Но главным была, есть и будет - безопасность судоходства. Этим сейчас и занимаемся", - отметил начальник Центра навигации, гидрографии и гидрометеорологии ВМС ВС Украины капитан 1 ранга Роман Гончаренко.
Напомним, 22 июля, в Стамбуле было подписано соглашение о "зерновом коридоре". Согласно подписанному соглашению, РФ обязалась не стрелять по портам. В ООН заявили, что первые поставки украинского зерна должны были начаться уже 23 июля. Но именно в этот день РФ ударила крылатыми ракетами "Калибр" по порту Одессы.
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