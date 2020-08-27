Посли країн ЄС закликали білоруську владу припинити політичні переслідування

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В ЄС відзначили, що право білорусів на мирний і безпечний протест має бути гарантовано

Посол Європейського союзу Дірк Шубель і посли країн ЄС закликали білоруську владу припинити переслідування за політичними мотивами. Вони відзначили, що право народу Білорусі на мирний і безпечний протест має бути гарантовано.

Офіційна заява глав дипмісій, опублікована на Facebook-сторінці Представництва Євросоюзу в Білорусі.

Європейські дипломати закликали владу Білорусі забезпечити верховенство права відповідно до своїх конституційних і міжнародних зобов'язань.

"Право народу Білорусі на мирний і безпечний протест має бути гарантовано. Залякування і переслідування з політичних мотивів має припинитися", - йдеться в заяві.

Дипломати також висловили підтримку білорусам, які зазнали свавільних арештів і стали жертвами зловживань і насильства в останні тижні і місяці, тоді як вони діяли і протестували мирно проти порушень їхніх фундаментальних прав.

"Повне і прозоре розслідування (випадків застосування насильства з боку правоохоронних органів, - ред) - ключ до мирного вирішення кризи в Білорусі", - наголошується в заяві.

Нагадаємо, в Білорусі з 9 серпня тривають масові акції протесту проти підсумків виборів президента, на яких переможцем оголошений чинний глава держави Олександр Лукашенко.

У Європейському союзі не визнали результати виборів в Білорусі і почали роботу над санкціями.

Міністерства закордонних справ Латвії та Естонії підготували індивідуальні санкції проти білоруських чиновників, причетних до можливої фальсифікації виборів і застосування сили до протестувальників.

Литва включила в санкційний список Олександра Лукашенка і ще 117 білоруських чиновників.

Як повідомлялося, Польща виступає за введення великих санкцій з боку Євросоюзу проти Білорусі, але при цьому не буде вводити санкції індивідуально, а лише в складі ЄС.