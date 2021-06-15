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Послы ЕС завтра согласуют новые санкции против Беларуси, - журналист

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Брюссель, Вторник 15 июня 2021 16:21
Послы ЕС завтра согласуют новые санкции против Беларуси, - журналист Фото: послы ЕС согласуют новые санкции против Беларуси (naslovi.eu)
Автор: Дмитрий Левицкий

Послы Европейского союза завтра, 16 июня, рассмотрят новый пакет санкций против Беларуси. Ожидается, что европейские послы дадут "зеленый свет" новому пакету санкций.

Об этом сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк на странице в Twitter.

По его словам, послы ЕС планируют согласовать блокировку активов и запрет на выдачу виз в отношении 78 человек и 7 организаций, причастным к принудительной посадке самолета авиакомпании Ryanair и продолжающимся репрессиям в Беларуси.

Журналист добавил, что в ближайшие дни в санкционный список попадет еще одна организация. Ее включат в список до того, как новый пакет санкций будет представлен официальным представителем ЕС в понедельник.

Напомним, глава европейской дипломатии заявлял, что новый пакет санкций против Беларуси будет одобрен Советом ЕС на саммите 21 июня. Он отмечал, что санкции коснутся важнейших секторов белорусской экономики.

Добавим, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвала США расширить санкции против режима в Беларуси.

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