Послы ЕС завтра согласуют новые санкции против Беларуси, - журналист

Об этом сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк на странице в Twitter .

По его словам, послы ЕС планируют согласовать блокировку активов и запрет на выдачу виз в отношении 78 человек и 7 организаций, причастным к принудительной посадке самолета авиакомпании Ryanair и продолжающимся репрессиям в Беларуси.

Журналист добавил, что в ближайшие дни в санкционный список попадет еще одна организация. Ее включат в список до того, как новый пакет санкций будет представлен официальным представителем ЕС в понедельник.