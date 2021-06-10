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ЕС введет новые санкции против 71 человека и семи организаций Беларуси, - Bloomberg

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Брюссель, Четверг 10 июня 2021 21:52
ЕС введет новые санкции против 71 человека и семи организаций Беларуси, - Bloomberg Фото: президент Беларуси Александр Лукашенко (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Европейский Союз собирается предложить санкции в отношении более чем 70 человек и организаций Беларуси. Ограничения намерены ввести за принудительную посадку самолета Ryanair и задержание журналиста Романа Протасевича.

Об этом сообщает Bloomberg.

Этот шаг является очередным шагом в реакции ЕС на серию репрессивных действий со стороны властей Минска.

ЕС уже ввел санкции против семи белорусских юридических и 88 физических лиц, включая президента Александра Лукашенко, и работал над добавлением новых лиц еще до задержания Романа Протасевича.

Ранее в этом месяце члены ЕС согласились запретить белорусским самолетам летать в европейском воздушном пространстве и аэропортах. Европейская комиссия отказалась от комментариев.

Новые меры позволят включить в список, который был расширен в связи с арестом Протасевича, еще 71 физическое и семь юридических лиц.

В список включат судьей и прокуроров, которые участвовали в вынесении приговоров протестующим, а также парламентариев, представителей правительства и правоохранительных органов и руководителей предприятий, связанных с режимом Лукашенко.

В списке также несколько компаний и экспортеров, работающих в различных отраслях промышленности, которые обвиняются в поддержке правительства Лукашенко и его репрессий против гражданского общества.

Техническая работа над дальнейшими мерами продолжается после того, как в мае лидеры ЕС договорились принять "целевые экономические санкции". Точные сектора, которые будут затронуты, еще не определены, но, вероятно, они будут включать такие области, как калийная промышленность, где государственные предприятия наиболее активны.

Напомним, новый пакет европейских санкций против Беларуси могут одобрить 21 июня.

Кроме того, ранее Жозеп Боррель предположил, что в рамках нового пакета санкций против властей Беларуси Евросоюз может наложить запрет на экспорт калия и транзит газа.

Добавим, что ранее Жозеп Боррель предположил, что в рамках нового пакета санкций против властей Беларуси Евросоюз может наложить запрет на экспорт калия и транзит газа.

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