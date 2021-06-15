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Посли ЄС завтра погодять нові санкції проти Білорусі, - журналіст

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Брюссель, Вівторок 15 червня 2021 16:21
Посли ЄС завтра погодять нові санкції проти Білорусі, - журналіст Фото: посли ЄС погодять нові санкції проти Білорусі (naslovi.eu)
Автор: Дмитро Левицький

Посли Європейського союзу завтра, 16 червня, розглянуть новий пакет санкцій проти Білорусі. Очікується, що європейські посли дадуть "зелене світло" новому пакету санкцій.

Про це повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк на сторінці у Twitter.

За його словами, посли ЄС планують погодити блокування активів та заборону на видачу віз щодо 78 людей та 7 організацій, причетним до примусової посадки літака авіакомпанії Ryanair та триваючих репресій в Білорусі.

Журналіст додав, що найближчими днями до санкційного списку потрапить ще одна організація. Її включать до списку до того, як новий пакет санкцій буде представлений офіційним представником ЄС у понеділок.

Нагадаємо, голова європейської дипломатії заявляв, що новий пакет санкцій проти Білорусі буде схвалено Радою ЄС на саміті 21 червня. Він зазначав, що санкції торкнуться найважливіших секторів білоруської економіки.

Додамо, лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановська закликала США розширити санкції проти режиму в Білорусі.

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