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Тихановская призвала США расширить санкции против режима Лукашенко

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Среда 09 июня 2021 19:52
Тихановская призвала США расширить санкции против режима Лукашенко Фото: лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвала Соединенные Штаты расширить санкции против Беларуси. В частности, против пособников непризнанного президента Александра Лукашенко.

Об этом Тихановская заявила во время онлайн-встречи в Сенате США в Комитете по иностранным делам, передает пресс-служба политика.

"Я настоятельно призываю Соединенные Штаты расширить санкции против пособников Лукашенко, которые финансируют режим, включая такие предприятия, как "Беларуськалий" и Мозырский нефтеперерабатывающий завод, выявить источники иностранного финансирования режима и нацелить санкции на них", - заявила она.

При этом Тихановская добавила, что Лукашенко своими действиями может превратить Беларусь в европейскую Северную Корею.

Также Тихановская призвала обсудить политический кризис в Беларуси в ходе саммитов G7, НАТО, ЕС-США, а также на саммите с участием президентов России и США.

Также она рекомендовала пригласить к участию белорусские демократические силы и поддержать ЕС в организации международной конференции высокого уровня по урегулированию кризиса в Беларуси с участием основных заинтересованных сторон разработать пакет помощи США, основанный на Всеобъемлющем плане ЕС для демократической Беларуси. Важно заверить белорусов в том, что они получат помощь после перемен.

"Эти действия могли бы стать толчком для начала транзита власти - именно этого требуют белорусы. Иначе Лукашенко и другие диктаторы по всему миру будут чувствовать себя безнаказанными и продолжат свободно нарушать международные нормы, чтобы уничтожать своих противников",- считает оппозиционерка.

Напомним, 29 мая в ряде городов Европы прошли акции солидарности с Беларусью. Участники пикетов вышли с бело-красно-белыми (БЧБ - от белорусского "бела-чырвона-белы сцяг") флагами, которые нынешние власти Беларуси назвали запрещенной символикой.

Отметим, белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская в конце мая поддержала мобилизационный план "Перамога", разработанный ситуативно-аналитическим центром. Она подчеркнула, что предложенные меры позволят увеличить массовость акций, сохраняя при этом анонимность их участников.

Добавим, что ранее она заявила о подготовке новой волны протестов в Беларуси. По ее словам, страна превратилась в "черное пятно" на мировой карте.

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