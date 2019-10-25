Послы ЕС сегодня рассмотрят отсрочку Brexit

Послы ЕС в третий раз рассмотрят вопрос отсрочки даты выхода Британии из ЕС (Brexit). Об этом сообщает Sky News.

Большинство стран Евросоюза выступают за предоставление трехмесячной отсрочки для Британии с возможностью покинуть блок раньше, если соглашение о Brexit будет одобрено в парламенте. Франция выступает за более короткий срок переноса Brexit.

Напомним, правительство Великобритании в понедельник, 28 октября, поставит на голосование в британском парламенте вопрос о проведении досрочных выборов в связи с возможной отсрочкой выхода страны из блока.

В свою очередь премьер Борис Джонсон сообщил президенту Европейского совета Дональду Туску, что не хочет очередной отсрочки по Brexit.

Отметим, что Европарламент рекомендовал Туску согласиться на отсрочку выхода Великобритании из ЕС до 31 января 2020 года.

По сообщению источника в британском правительстве, Великобритания покинет ЕС на условиях ранее достигнутого соглашения между премьер-министром Борисом Джонсоном и представителями Европейского союза.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 23 октября ЕС не смог принять решение об отсрочке по Brexit. Причиной этого стало нежелание Франции предоставить отсрочку Великобритании до 31 января.